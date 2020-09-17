سرايا القدس:عندما أرادوا أن يرسلوا لنا رسائل الهزيمة باتفاق التطبيع أرسلت لهم المقاومةالصاروخ والنار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مصدر قيادي في سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه عندما كانت الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في "البيت الأبيض" أرادوا أن يرسلوا لنا رسائل الهزيمة والمذلة والانكسار أرسلت لهم المقاومة رسائلها بالصاروخ والنار.



ووفق موقع الجهاد الإسلامي الالكتروني، فقد قال المصدر القيادي في السرايا: "أسمعنا كل المجتمعين رسائلنا بأن فلسطين صاحبة القرار وأن الكلمة الأولى والأخيرة فقط لأصحاب الأرض".



وأضاف المصدر: "لن نلتفت في المقاومة الفلسطينية لآذيال المطبعين وأن الكلام الذي وقعوه لا يساوي الحبر الذي كتبوه به وأن المقاومة مستمرة، ولن يستطيع أحد كان من كان أن يوقف مسيرتها المباركة رغم الحصار الشديد والقاتل الذي نعانيه منذ ما يزيد عن 13 عاماً".



وشدد مصدر السرايا، على أن السقوط الأخلاقي لبعض الأنظمة العربية لن يُحيد بوصلة سرايا القدس التي ستبقى رأس حربة مشروع المقاومة والنضال الفلسطيني حتى تحرير كامل تراب فلسطين.



وختم حديثه قائلاً: "أسدود كحيفا وعسقلان كتل أبيب لن نُفرط في شبرٍ واحدٍ من أرض فلسطين فمعركتنا طويلة على امتداد فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها لن تغمض لنا عين ولن يستقر لنا بال حتى النصر أو الشهادة إن شاء الله" .