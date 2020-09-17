جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة، إلى 391 حالة، وجميع الحالات في الحجر المنزلي، باستثناء تسع حالات في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



وأضاف المحافظ، أن مديرية صحة جنين، قامت بفحص 445 عينة خلال الساعات الماضية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.