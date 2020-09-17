(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا





وستعمل الاتفاقيات على تعزيز الخدمات التعليمية والصحية في الأردن ولبنان والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة، وتقديم الدعم لبرنامج النقد مقابل العمل في لبنان علاوة على تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين في الأردن وقطاع غزة.



وخلال حفل التوقيع، قال كريستيان كلاجيس رئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله بأن "أزمة فيروس (كورونا) وعواقبها الاجتماعية الاقتصادية قد زادت من الضغط على اللاجئين الفلسطينيين. ومع تبرعنا المالي الإضافي، فإننا نسعى إلى تعزيز برامج (أونروا) الصحية وخدماتها الرئيسة الأخرى. وستواصل ألمانيا بأن تكون شريكا موثوقا للأمم المتحدة، وأيضا وبشكل خاص في الأوقات الصعبة".



ووفق بيان (أونروا)، فإنه من أصل 53 مليون يورو إجمالي التمويل الألماني، تم تخصيص 28 مليون يورو لدعم تقديم خدمات التعليم وخدمات الصحة الأساسية، وبالتالي دعم صمود مجتمع لاجئي فلسطين الذين تأثروا من النزاع والحصار وجائحة (كوفيد-19) والتحديات الاقتصادية في لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية.



وعلاوة على ذلك، وبناء على التداخلات الجارية الممولة من ألمانيا، سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لدعم تحسين سبل معيشة لاجئي فلسطين في لبنان، والذين يعانون من سبل محدودة للوصول إلى سوق العمل والفرص الاقتصادية، وذلك عن طريق استحداث فرص العمل وخصوصا في مجالات جمع القمامة والتصحاح بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.



وأخيرا، ستركز منحة بقيمة 15 مليون يورو على مشروعات تحسين المخيمات في الأردن وقطاع غزة بمشاركة مجتمع اللاجئين المحلي، علاوة على تحسين خدمات (أونروا) من خلال إنشاء مركز صحي جديد ومبنى للإغاثة والخدمات الاجتماعية في غزة، الأمر الذي ينتفع منه مباشرة حوالي 250,000 لاجئ في الأردن وغزة.





ويشتمل هذا المشروع أيضا على إنشاء محطة شمسية في عمان، يتوقع لها أن توفر طاقة متجددة مستدامة لما نسبته 65% من كافة مرافق (أونروا) في الأردن، وبالتالي التقليل بشكل كبير من نفقات (أونروا) الجارية.



وقال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني بأن "الجمهورية الاتحادية الألمانية قد كانت ولا تزال داعما ثابتا لرفاه لاجئي فلسطين وشريكا استراتيجيا للوكالة لسنوات عديدة. إن السخاء الذي قدمته مجددا الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال بنك التنمية الألماني سيساهم بشكل مباشر في المحافظة على خدمات (أونروا) التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية، وفي تحسين الظروف المعيشية من خلال فرص النقد مقابل العمل والاستجابة لأولويات تنمية المخيم لمئات الآلاف من لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط".



وكانت الحكومة الألمانية أكبر مانح للوكالة في عام 2019 وذلك بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات (أونروا). وبما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، التزمت ألمانيا حتى الآن في عام 2020 بتمويل جديد بمبلغ يزيد على 161 مليون يورو.





والوكالة ممتنة جدا لهذا الدعم التاريخي والمستدام، والذي يجعل بالإمكان تقديم الخدمات الحيوية على الخطوط الأمامية للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط.







رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الخميس: إنها وقعت اليوم اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من الجمهورية الاتحادية الألمانية وذلك من خلال بنك التنمية الألماني.