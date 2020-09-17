سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة "كفل حارس" وإغلاق بلدة "زيتا جماعين"





وأضاف: عليه يستمر إغلاق البلدة؛ ليتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين، وإجراء اللازم، مشيراً إلى أنه بعد التشاور مع محافظ نابلس، يتم إغلاق الطرق الرابطة بين "زيتا جماعين" ومحافظة سلفيت، ويحظر دخول أهالي البلدة للمحافظة، حتى إشعار آخر.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لشاب من بلدة "كفل حارس" يعمل في إحدى شركات التأمين برام الله.وكان المحافظ، أعلن في وقت سابق، تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس من "زيتا جماعين" التابعة إداريا لمحافظة نابلس، وصحياً وتعليمياً لمحافظة سلفيت.