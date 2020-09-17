قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس لهذا اليوم 19 إصابة، موزعة، بواقع 16 إصابة في مدينة قلقيلية، و"بيت أمين"، بواقع واحدة، و"كفر ثلث" إصابة واحدة، و"النبي الياس"، إصابة واحدة.



وشددت المحافظة على أن هناك عدداً من العينات ننتظر نتائجها، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى اليوم 482 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، تقريرها بشأن إحصائية للإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة.