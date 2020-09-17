(إسرائيل اليوم) تنشر تعديلاً بشأن تصريح فريدمان تبديل الرئيس عباس بـ "دحلان"

وقالت الصحيفة: "تصحيح: مقابلتنا مع السفير الأمريكي في إسرائيل، تضمنت اقتباساً مغلوطاً من إجابة السفير، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، ترغب بتعيين محمد دحلان كرئيس فلسطيني قادم، الإقتباس الصحيح [لجواب السفير]: "نحن لا نفكر بذلك" وقد قمنا بتصحيح التقرير".



وردّ نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على النبأ، بأن سياسة التهديد والضغوط المستمرة، ومحاولات الابتزاز الأمريكي، للرئيس محمود عباس، والقيادة، سيكون مصيرها الفشل.



وقال أبو ردينة: "إن شعبنا الفلسطيني، هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية، التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية، في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز الرخيصة، التي يحاول سفير أميركا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، من خلالها الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



ورد دحلان، على تصريحات فريدمان، الذي تحدث بأن الإدارة الأمريكية، تفكر به زعيمًا للشعب الفلسطيني.



وقال في تصريح نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "من لاينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة، وتحقيق الاستقلال الوطني.. أنا محمد دحلان، كلي إيمان، بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات، والمؤسسات الفلسطينية كافة، وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة".

وكانت الصحيفة، نشرت تصريحاً للسفير الأمريكي، قال فيه: إن واشنطن تفكر في تغيير الرئيس عباس بدحلان.