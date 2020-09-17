شؤون فلسطينية

الخارجية تعلن عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلاب والمواطنين

الخارجية تعلن عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلاب والمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص برحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، عن تسيير عدد من الرحلات لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم. 

وأضافت الخارجية أن رحلتان لتأمين سفر طلبتنا للالتحاق بدراستهم في جمهورية مصر العربية، وذلك يوما 23 و24/9/2020، على أن يبيت الطلبة المسافرون على متن هاتين الرحلتين في فندق المطار ليلة واحدة، قبل إقلاع كل رحلة على نفقتهم الخاصة.

وأعلن الفريق المختص بالوزارة لطلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية والمضطرين للسفر بسرعة، عن فتح باب التسجيل على متن كل رحلة وفقا لرغبة الطالب، بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، حيث يغلق باب التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل 19/9/2020.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعتمد التسلسل الزمني للتسجيل، لاستكمال عدد المقاعد المطلوبة لكل رحلة.

وأعلنت عن رحلة إجلاء إلى دبي بتاريخ 22/9/2020، حيث أعلن فريق العمل المختص بالوزارة عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين في السفر من الوطن على متن تلك الرحلة، خاصة طلبتنا الدارسين في الدول الآسيوية أو غيرها، وذلك بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق التسجيل لهذه الرحلة في تمام الساعة السادسة من يوم غد الجمعة (18/9/2020).

وأعلنت عن رحلة إجلاء إلى اسطنبول بتاريخ 22/9/2020، حيث كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في وقت سابق للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى اسطنبول، وتمكن عدد منهم من السفر، وبقي مسجلا لديها ما يقارب 220 لهم حق الأولوية في السفر على متن هذه الرحلة.

ولغرض استكمال العدد المطلوب للرحلة، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل مجددا لطلبتنا ومواطنينا على متن هذه الرحلة، بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غد الجمعة (18/9/2020).

 أعلن فريق العمل المختص بالوزارة عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بدءا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل (20/9/2020)، علما أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو حصر الأعداد فقط.

 يتم التسجيل على متن الرحلات السابقة على الرابط الالكتروني التــــــالي:

وأهابت وزارة الخارجية والمغتربين بالطلبة والمواطنين توخي الدقة في اختيار الرحلة المنوي السفر عليها، والدقة أيضا في كتابة البيانات المطلوبة.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: قرب نفاد المسحات اللازمة لتشخيص (كورونا) ونمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة

"الصحة" بغزة: قرب نفاد المسحات اللازمة لتشخيص (كورونا) ونمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة &#34;كفل حارس&#34; وإغلاق بلدة &#34;زيتا جماعين&#34;

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة "كفل حارس" وإغلاق بلدة "زيتا جماعين"

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

(إسرائيل اليوم) تنشر تعديلاً بشأن تصريح فريدمان تبديل الرئيس عباس بـ &#34;دحلان&#34;

(إسرائيل اليوم) تنشر تعديلاً بشأن تصريح فريدمان تبديل الرئيس عباس بـ "دحلان"

الهباش: فريدمان شخص مخبول تكاد تبلغ به السفاهة تقليد أفعال فرعون

الهباش: فريدمان شخص مخبول تكاد تبلغ به السفاهة تقليد أفعال فرعون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة &#34;كفل حارس&#34; وإغلاق بلدة &#34;زيتا جماعين&#34;

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة "كفل حارس" وإغلاق بلدة "زيتا جماعين"

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

الهباش: فريدمان شخص مخبول تكاد تبلغ به السفاهة تقليد أفعال فرعون

الهباش: فريدمان شخص مخبول تكاد تبلغ به السفاهة تقليد أفعال فرعون

ضهير: لا خطورة على المصابين مسبقاً بـ (كورونا) من انتقال العدوى إليهم مجدداً

ضهير: لا خطورة على المصابين مسبقاً بـ (كورونا) من انتقال العدوى إليهم مجدداً

الشيخ لفريدمان: فلسطين ليست محمية أمريكية حتى تقرر حضرتك من هم قادتها

الشيخ لفريدمان: فلسطين ليست محمية أمريكية حتى تقرر حضرتك من هم قادتها

القيادة الوطنية الموحدة تدعو ليوم غضب غدًا الجمعة

القيادة الوطنية الموحدة تدعو ليوم غضب غدًا الجمعة

منوعات

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

شاهد: فيديو نادر لـ&#34;هيفاء وهبي&#34; في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: فيديو نادر لـ"هيفاء وهبي" في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ&#34;ميرهان حسين&#34; في عيد ميلاد صديقتها

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ"ميرهان حسين" في عيد ميلاد صديقتها

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

أبيض وأسود... أول ظهور لـ&#34;رضوى الشربيني&#34; بعد أزمتها الأخيرة

أبيض وأسود... أول ظهور لـ"رضوى الشربيني" بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

عربي

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية