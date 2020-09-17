دحلان يَرُد على تصريحات السفير الأمريكي فريدمان

رام الله - دنيا الوطنرد القيادي السابق في حركة (فتح)، محمد دحلان، على تصريحات السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، الذي تحدث بأن الإدارة الأمريكية، تفكر بدحلان زعيمًا للشعب الفلسطيني.وقال دحلان في تصريح نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "من لاينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة، وتحقيق الاستقلال الوطني.. أنا محمد دحلان، كلي إيمان، بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات، والمؤسسات الفلسطينية كافة، وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة".وأضاف: "لم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا، إذا كان ما نسب للسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال صحيحاً، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكاً مخادعاً، هدفه إرهاب البعض، وزعزعة الجبهة الداخلية".وأوضح دحلان: "أتمنى من الجميع ألا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معاً لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية، ووسائل تحقيقها، فلا شيء يستحق الصراع حوله داخلياً، وكل القدرات والطاقات، ينبغي أن تكرس وجوباً لتحرير وطننا وشعبنا العظيم".