ضهير: لا خطورة على المصابين مسبقاً بـ(كورونا) من انتقال العدوى إليهم مجدداً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور مجدي ظهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، أنه لا يوجد أي خطورة على المصابين سابقاً بفيروس (كورونا) من انتقال العدوى إليهم مجدداً من مرضى آخرين، مشيراً إلى أن المتعافين من الفيروس يكتسبون أجسام مناعية تكفيهم لأشهر لمقاومة الفيروس و عدم عودتهم للإصابة بالمرض.



وأشار ضهير، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، في مقر الإدارة العامة للرعاية الأولية بغزة، في معرض رده على تساؤلات بعض المرضى المعزولين في مستشفى غزة الأوروبي حول استضافة مرضى جدد في غرف المرضى المصابين مسبقاً، إن هذا الإجراء معتاد في علم الوبائيات وله سوابق في دول عديدة عالجت مرضى كورونا وتمكنت من السيطرة على المرض.



وأكد ضهير أن طواقم مستشفى غزة الأوروبي تم تدريبها واعدادها جيداً للسيطرة على الحالة الوبائية، داعياً المرضى والمواطنين للتحلي بالصبر وتجنب حالة الذعر، إلى جانب دعم جهود الكوادر الصحية والحكومية التي تعمل عن كثب في محاربة الوباء والسيطرة عليه.