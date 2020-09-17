الاقتصاد بغزة تدعو لعدم التعامل مع "سعيد القصاص" لبيعه منظم غاز مغشوشاً

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين والتجار لعدم التعامل مع المواطن "سعيد القصاص" لبيعه منظم فحص غاز مغشوشاً.



وقالت الوزارة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن شركة عياد للأدوات المنزلية، قامت بإدخال 4000 منظم، منها 1000 منظم من نوع (أورا) و3000 منظم من نوع (كومت)، تصنيع إيطاليا، وبعد متابعة محضر التحفظ عليها، تبين لدينا أن الكمية تعود للمواطن سعيد القصاص".



وأضافت الوزارة: "تم أخذ عينات من المنظمات للفحص المخبري وتبين أنها تصدر صوت صفير، مما يدلل أن المواد الداخلية للمنظم، ليست حسب المواصفات، وهي مغشوشة، وكذلك تبين لنا أن المنظم تم استيراده من الصين، ومكتوب عليه صنع في إيطاليا وهذا يعد غشاً وتدليساً".



وطالبت الوزارة المواطنين، الذين قاموا بشراء المنظمات، بإرجاعها فوراً أو تسليمها لمكاتب الوزارة الفرعية.



وأوضحت الوزارة، أن الملف أحيل للجهات القانونية لأخذ الإجراءات بحقه، كونه لم يلتزم بقرار الوزارة، والاستجابة بوقف بيعها.