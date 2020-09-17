(شاباك) يعتقل فتاة فلسطينية بزعم تجنيدها من قبل إيران وحزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز (شاباك) الإسرائيلي، عن اعتقال فتاة فلسطينية من القدس الشرقية، بزعم أنه تم تجنيدها من قبل إيران، و(حزب الله) اللبناني.



وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن المعتقلة تدعى تسنيم جابر، زاعماً أنه تم تجنيدها من قبل (فيلق القدس) الإيراني، و(حزب الله) للقيام بأعمال ضد إسرائيل.



وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم اعتقال آخرين من معارفها، بزعم أنهما يعملان معها.