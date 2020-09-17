مقتل ثلاثة مواطنين بإطلاق نار على مركبتهم شمال شرق بيت لحم

وذكر ارزيقات، بأن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم، تلقى عصر اليوم، اشاره حول قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على مركبه من نوع توسان أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار على بعد امتار من الحاجز الاحتلالي المسمى "الكونتينر" أدى إلى مقتل فتاتين وشاب.



