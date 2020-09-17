مقتل ثلاثة مواطنين بإطلاق نار على مركبتهم شمال شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين، في جريمة إطلاق نار على مركبتهم، مساء اليوم الخميس، في منطقة وادي النار شمال شرق بيت لحم.
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين، في جريمة إطلاق نار على مركبتهم، مساء اليوم الخميس، في منطقة وادي النار شمال شرق بيت لحم.
وذكر ارزيقات، بأن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم، تلقى عصر اليوم، اشاره حول قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على مركبه من نوع توسان أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار على بعد امتار من الحاجز الاحتلالي المسمى "الكونتينر" أدى إلى مقتل فتاتين وشاب.
وأكد ارزيقات بأن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضيه وجاري نقل جثامين القتلى إلى مستشفى بيت جالا الحكَومي.
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