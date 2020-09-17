الشيخ لفريدمان: فلسطين ليست محمية أمريكية حتى تقرر حضرتك من هم قادتها









رام الله - دنيا الوطنانتقد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، تصريحات ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حول تفكير الإدارة الأمريكية، بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان، كزعيم للفلسطينيين.وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع (تويتر): "إلى السيد فريدمان، نقول: إن فلسطين ليست ولاية أمريكية؛ لتحدد قيادتها، وفلسطين ليست محمية أمريكية حتى تقرر حضرتك من هم قادتها.. هذا شعب فلسطين، وليس رعاعاً يساقون بقرار أجنبي".