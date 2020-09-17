رابطة أصحاب المولدات: لم نخفض أسعار الكهرباء ونفاوض سلطة الطاقة بشأن قرارها

نفى الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، حسام الموسة، موافقة الرابطة على تخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية لشيكلين ونصف الشيكل، وفق ما حددت سلطة الطاقة بغزة.





وقال الموسة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الرابطة لم توافق على تخفيص سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء، وهي في مرحلة التفاوض مع سلطة الطاقة، مشيراً إلى أن الرابطة قررت إعادة تشغيل المولدات تجاوباً من مناشدات المواطنين.





وتابع الموسة: "حتى الآن نحن نوصل الكهرباء للمواطن بنفس التسعيرة، ونجري مباحثات مع سلطة الطاقة للخروج باتفاق بشأن هذا الأمر".



وكان بيان منسوب لأصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، أعلن موافقتها على قرار سلطة الطاقة بغزة، تخفيض سعر كيلو الكهرباء لـ 2.5 شيكل.

خاص دنيا الوطن