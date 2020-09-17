المالية: ظهور حالتين مصابتين بـ (كورونا) من موظفي الجمارك برام الله



وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المراجعين؛ لتقديم الخدمات لهم اليوم في مقر الإدارة العامة للجمارك والمكوس في الوزارة، متمنية لجميع المصابين السلامة والشفاء العاجل، مؤكدة على التزام الموظفين بإجراءات السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة، حرصاً على المراجعين والموظفين والعملاء.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عن ظهور حالتيْن مصابتيْن بفيروس (كورونا)، من موظفي الوزارة، يعملان في مكتب الجمارك وضريبة القيمة المضافة في مدينة رام الله، والإدارة العامة للشؤون القانونية.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الموظفين، امتنعوا عن الدوام منذ ظهور الأعراض عليهما، أمس الأربعاء، فيما يجري الأن حصر قائمة المخالطين بالمصابين.وأكدت الوزارة في بيانها، أنه تم إغلاق مكتب الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، والإدارة العامة للشؤون القانونية، على أن يزاولوا أعمالهم من قبل الفريق البديل، اعتباراً من يوم الأحد 20 أيلول/ سبتمبر 2020.