التيار الإصلاحي: حديث فريدمان حول التفكير بدحلان كزعيم للفلسطينيين مدان وغير مقبول

رام الله - دنيا الوطن

انتقد ديمتري دلياني، المتحدث الرسمي باسم التيار الإصلاحي، تصريحات ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، حول تفكير الإدارة الأمريكية، بمحمد دحلان، القيادي الفلسطيني، بأن يكون زعيماً للفلسطينيين.

وأشار دلياني في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إلى أن كلام فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول، حيث قال: "إن الشعب الفلسطيني، هو الوحيد الذي يختار قيادته عبر صناديق الاقتراع".وأضاف: "إن التيار الإصلاحي، طالب عدة مرات، ومازال يطالب بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، خاصة بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على الأولى وأربعة عشر عاماً على الثانية، كون عقد الانتخابات العامة، والمنصوص عليها في القانون الفلسطيني، هي استحقاق وطني"، بحسب ما جاء على موقع قناة (الكوفية).واعتبر دلياني، أقوال فريدمان، أنها إهانة للشعب الفلسطيني وخارجة عن الأصول الديبلوماسية، وتدخلاً بشؤون شعبنا الداخلية وانعكاساً لحالة تكبُر واستعلاء عنصري، تعكس العقلية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، التي تتحكم بتصرفات وقرارات وتفوهات سفير البيت الأبيض لدى دولة الاحتلال.ولفت دلياني إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ترك فينا إرثاً سياسياً واضحاً، وهو أنه لن يأتي رئيس للشعب الفلسطيني إلا بإرادة الفلسطينيين وحدهم، وأن صندوق الانتخابات، هو وحده الذي يقرر من سيأتي رئيساً، ولا مجال أمام العالم، وأوله الإدارة الأمريكية، سوى الإذعان لإرادة شعبنا، عبر صناديق الاقتراع.