شؤون فلسطينية

عبد الرحيم الفرا: هناك توجه لدى دول أوربية للاعتراف بدولة فلسطين

عبد الرحيم الفرا: هناك توجه لدى دول أوربية للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
شدد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا على أهمية المواقف الرسمية الاوروبية التي اكدت بانه لن يكون هناك 
سلام ولا امن ولا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأحل الدولتين.

وقال الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس: "إن كل اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي لا تعني شيئاً طالماً ان الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال.

وأضاف الفرا أن هذه المواقف تشكل رسالة ايجابية لكل الشعوب المحبة للعدالة  والحرية في العالم لكن يجب ان يكون هناك خطوات ملموسة وفعلية اهمها اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية، مشيرا الى ان هناك توجها لدىعديد الدول الاوربية لتبني هذه الخطوة.

ونوه سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا الى ان كافة الدول الأوربية شهدت وقفات احتجاجية منددة بتطبيع الامارات والبحرين مع الاحتلال الاسرائيلي وذلك بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني اوروبية التي اعتبرت ما قامت به دولتا الامارات والبحرين امر مشين وغير مقبول وان القضية الفلسطينية لن تنتهي بالتطبيع.

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