مدير صحة جنين: إغلاق بلدتي عجة والفندقومية لـ3 أيام إضافة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير صحة جنين وسام صبيحات انه وفي اعقاب تزايد عدد الاصابات بفيروس (كورونا) في بلدتي عجة والفندوقومية تقرر تمديد اغلاق البلدتين ثلاثة ايام اضافية ليتسنى متابعة الخارطة الوبائية واخذ العينات للمخالطين ولمن لديهم اعراض الفيروس.



وأشار صبيحات في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إلى أنه سيجري مساء السبت القادم تقييم لتطورات الاوضاع الصحية والحالة الوبائية والخروج بتوصيات تقضي اما برفع الاغلاق عن البلدتين او تمديده في حال استمر تسجيل

اصابات جديدة بفيروس (كورونا).