اللحام: إصابات فيروس (كورونا) في بيت لحم نتيجة عدوى خارجية

سجل المنحنى الوبائي في محافظة بيت لحم ارتفاعا خلال

الثلاثة أسابيع الماضية، بحيث رصدت 1000 إصابة بفيروس (كورونا)، فيما بلغت الحصيلة الاجمالية للإصابات النشطة 740 ونسبة المصابين من العينات التي يتم اخذها يوميا بلغت 15%.



وقال مدير صحة بيت لحم شادي اللحام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس، إن معظم الإصابات في المحافظة سجلت نتيجة العدوى الخارجية، مؤكداً أن المدارس تشهد التزاماً تاماً بالإجراءات الوقاية.



وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في محافظة بيت لحم، أكد اللحام، أن هناك 13 حالة ترقد في المركز الصحي في بيت لحم منها 4 في العناية المكثفة لكنها غير موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن