شؤون فلسطينية

حالتا وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 بفلسطين

حالتا وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (58 عاما) من خربثا المصباح بمحافظة رام الله، ومواطن من أم ليسون بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (185)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (136)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (3)، سلفيت (3)، طولكرم (39)، قطاع غزة (76)، ضواحي القدس (118)، مدينة القدس (129).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (222)، محافظة طولكرم (13)، محافظة نابلس (90)، محافظة طوباس (7)، محافظة بيت لحم (219)، ضواحي القدس (236)، مدينة القدس (108)، قطاع غزة (64).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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