تحالف أهلي يُهاجم أصحاب المولدات ويُطالب بتقليص جديد على ثمن الكهرباء التجارية

أصدر التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء في قطاع غزة، بيان صحفي، بشأن أزمة المولدات الكهربائية في القطاع، والتي بدأت مع إعلان سلطة الطاقة بغزة تحديد سعر كيلو الكهرباء.



وقال البيان، الذي وصل "دنيا الوطن"، إن التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء في محافظات غزة يرحب بقرار سلطة الطاقة خفض أسعار كهرباء المولدات الصادر أمس الأربعاء بخفض سعر الكيلو واط الواحد من المولدات الخاصة (مولدات الشوارع) إلى شيكلين ونصف الشيكل اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



وأضاف البيان: "على الرغم من أن التحالف الأهلي، وهو مبادرة أهلية مستقلة تأسست أخيراً بهدف المساهمة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، يرى أن سعر الكيلو واط الواحد الجديد لا يزال مرتفعا نسبياً، إلا أنه يثمن قرار سلطة الطاقة، ويعبر عن دعمه الكامل للقرار، الذي لاقى رضى كثير من المواطنين.



وتابع البيان: "يعرب التحالف الأهلي، عن أمله في أن يعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى تنفيذ القرار في الموعد المحدد وبالسعر المحدد".





وأكمل البيان: "يعبر التحالف الأهلي عن رفضه اعلان رابطة أصحاب المولدات وقف تشغيل المولدات اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الخميس وحتى الساسة من صباح غدٍ الجمعة، ويرى فيه ابتزازا غير مقبول".





واستطرد البيان: "يهيب التحالف بالجهات الحكومية المختصة وسلطة الطاقة بإعفاء أصحاب المولدات من الضرائب المفروضة عليها، أو خفضها بشكل يساعد في خفض سعر الكيلو واط عن السعر الجديد، بحيث يصل الى شيكلين فقط، ما سيساهم، اضافة إلى قرارات واجراءات أخرى، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعزز صمودهم في مواجهة كل المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطن