الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والغرامة المالية عشرة آلاف دينار أردني.



جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.













مع الاحترام

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رام الله - دنيا الوطنصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.