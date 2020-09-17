معبر رفح يفتح استثنائياً لاستقبال جثمان فتاة توفيت بمصر

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة دولة فلسطين بمصر أنه وصل صباح اليوم الخميس جثمان الفقيدة اسراء مسعود عبدالحميد حجو "27 عاماً" إلى معبر رفح البري والتي وافتها المنية في مصر خلال تواجدها فيها لتلقى العلاج ، ليوارى الثرى جسدها الطاهر في قطاع غزة.



وحسب السفارة، فإن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة موظفي السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، والقنصلية العامة بالاسكندرية، تقدموا بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الفقيدة ؛ سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل وأن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.