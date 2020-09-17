نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (22) مواطناً من الضفة





وقال نادي الأسير إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في الخليل وهم: أحمد فهد النتشة ومنصور النتشة، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وجهاد عماد الطيطي، ويونس النجار.





فيما اُعتقل أربعة مواطنين من جنين وهم: محمد أحمد صلاح، ومحمد فاروق عابد، ومحمد أحمد أبو خرج، وطالب محمد عبد الله، ومن بلدة بيت ليد في طولكم اعتقل الاحتلال كلاً من: عماد محمود الريس (49 عاماً)، ونجله جعفر (18 عاماً).





كما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة كفل حارس في سلفيت وهم: وجدي منير بوزية، وعلي محمود القاق، وإبراهيم فؤاد. يُضاف إلى المعتقلين معتصم سرور من رام الله، ومجاهد جمال سليم من نابلس، وعبود عاطف بني عودة، وفايق أحمد بني عودة وكلاهما من بلدة طمون، وثلاثة شبان من بلدة العيساوية

في القدس وهم: معاذ نهاد عبيد، ومحمد غاضب عبيد، وأكرم غاضب عبيد.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليومالخميس (22) مواطناً من الضفة.