شؤون فلسطينية

روسيا: القضية الفلسطينية تحتفظ بحدتها بالرغم من الاتفاقات بين دول عربية وإسرائيل

روسيا: القضية الفلسطينية تحتفظ بحدتها بالرغم من الاتفاقات بين دول عربية وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن القضية الفلسطينية لا تزال حادة على الرغم من اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، داعيةً الشركاء إلى تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار التقدم المستمر في عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إلا أن القضية الفلسطينية لا تزال حادة وسيكون من الخطأ الاعتقاد أنه من دون تسويتها من الممكن تحقيق استقرار موثوق في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد، ندعو الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تكثيف وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم، وروسيا مستعدة لمثل هذا العمل المشترك، بما في ذلك في إطار "الرباعية" - وهي آلية لدعم المفاوضات بشأن تسوية الشرق الأوسط المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية".

وبعد هذا الاتفاق، أصبح عدد الدول العربية التي اتخذت خطوة التطبيع مع إسرائيل 4 دول، لتشمل الإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر التي وقعت معاهدة سلام عام 1979، والأردن الذي وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994.

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