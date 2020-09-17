دولي

خبير روسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اكتشاف الحياة بكوكب الزهرة

خبير روسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اكتشاف الحياة بكوكب الزهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف العالم والخبير الروسي في شؤون الفضاء، فياتشيسلاف إلين، أن محطات الإنزال التي أرسلها الاتحاد السوفييتي إلى كوكب الزهرة فشلت في إحضار مواد وكائنات حية موجودة على ذلك الكوكب بسبب الصعوبات التقنية واللوجستية.

وقال إلين، وفق وكالة (سبوتنيك): "لن يكونوا قادرين على الصمود في هذه الحرارة حتى بعض الأشكال وكيميائيات التغذية بالكاد يمكن أن تصمد في مثل هذا الغلاف الجوي".

وأضاف: "جميع الكائنات التي أرسلت من الأرض يتم معاينتها وفحصها بدقة على أساس الحجر الصحي الكوكبي، لكن يبدو أنها غير قادرة على التأقلم هناك".

وأعلن دميتري روغوزين، رئيس "روسكوسموس"، عن بعثة روسية بحتة إلى كوكب الزهرة، قائلاً: "لدينا في برنامجنا موضوع استعادة استكشاف كوكب الزهرة - مع الأمريكيين، مشروع "فينيرا-دي"، نحن نفكر أيضًا في بعثة منفصلة إلى كوكب الزهرة، نعتبر أن كوكب الزهرة كوكبا روسيا".

وأشار إلى أن مشاريع بعثات استكشاف كوكب الزهرة مدرجة في مسودة برنامج الدولة الموحد للأنشطة الفضائية لروسيا للفترة 2021-2030، والتي، كما ورد، من المقرر الموافقة عليها بحلول نهاية العام.

ويتم التخطيط لأقرب بعثة إلى كوكب الزهرة في 2027-2029. يجب أن يكون هذا هو مشروع Venera-D بالاشتراك مع الولايات المتحدة. لكنه لم يتلق بعد تمويلًا من الجانب الروسي. يطلب العلماء أكثر من 17 مليار روبل لتنفيذ الجزء الروسي من المشروع على مدى السنوات العشر القادمة. يقدر الجزء الأمريكي من مشروع Venera-D بنفس المقدار تقريبًا.

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