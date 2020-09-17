رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

قال الناطق باسم أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، حسام الموسة، إن قرار وقف عمل المولدات بالقطاع ليوم كامل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية.



وأضاف الموسة، وفق إذاعة (القدس): "سلطة الطاقة لم تشركنا في حواراتها حول التسعيرة الجديدة لعمل المولدات، وتكلفة عمل المولدات الكهربائية عالية جدا ونطالب بتشكيل لجنة مستقلة من الطواقم الهندسية لعمل دراسة كاملة حول عمل المولدات وتكلفها".



وتابع الموسة: "الدراسة التي قدمتها سلطة الطاقة غير صحيحة، ولدينا عقبات كثيرة ولدينا فقد كبير في الشبكات، ونحن على استعداد لخفض سعر الكيلو وات إلى أقل من 2.5 شيكل بعد برفع ضريبة السولار، ونطالب بلقاء مفتوح مع سلطة الطاقة لحل هذه الإشكالية، لإظهار أسعار التكلفة لدينا".



رام الله - دنيا الوطن