شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، ياسر حسونة: إن قرار تخفيض تسعيرة بيع الكيلو وات للمولدات الكهربائية، جاء بعد دراسة أعدها مختصون من عدة وزارات لأسعار الوقود وتكلفة إنشاء هذه الشبكات وحساب تكلفة خزانات الوقود، وغيرها من النفقات، وبدل المخاطرة.

وأضاف حسونة، وفق إذاعة (القدس): "بعض أصحاب المولودات أبلغونا بموافقتهم على التسعيرة الجديدة والعمل بها، وعلى أصحاب المولدات الانصياع للتسعيرة الجديدة، وهناك إجراءات حكومية صارمة ضد المخالفين".

وتابع: "وجدنا أن تكلفة 2.5 شيكل للكيلو وات يحقق الربح لأصحاب المولدات، وكذلك رضا المستهلك، وتحركنا بعد ورود شكاوي من معظم المواطنين حول ضرورة مراعاة أوضاعهم الاقتصادية، في ظل ارتفاع سعر الكيلو وات للمولدات الكهربائية".

وتابع حسونة: "لدينا مهندسون مختصون، ولا نرى أي ضرورة لإشراك أصحاب المولدات لأنهم غير مختصين وأغلبهم من الفنيين، وأشركنا بعض الجهات المستقلة ومهندسين مختصين وجامعيين في الدراسة، واقترحوا تكلفة أقل من 2.5 شيكل للكيلو الواحد". 

وأكمل: "غالبية أصحاب المولدات ومن خلال سعر الـ 4 شواكل استعادوا تكلفة المولدات الكهربائية ورؤوس أموالهم، وبعد تحديد التكلفة الجديدة نسبة الربح لدى أصحاب المولدات ستبلغ 70%، وهناك بعض أصحاب المولدات، قرروا سابقاً تخفيض سعر الكيلو لـ 3 شواكل في بعض المحافظات".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 178

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 178

الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان

الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان

مجدلاني: ادارة ترامب تستهدف القيادة الفلسطينية

مجدلاني: ادارة ترامب تستهدف القيادة الفلسطينية

معبر رفح يفتح استثنائياً لاستقبال جثمان فتاة توفيت بمصر

معبر رفح يفتح استثنائياً لاستقبال جثمان فتاة توفيت بمصر

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (22) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (22) مواطناً من الضفة

الديمقراطية: عدم معاقبة إسرائيل عن جريمة صبرا وشتيلا شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

الديمقراطية: عدم معاقبة إسرائيل عن جريمة صبرا وشتيلا شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

روسيا: القضية الفلسطينية تحتفظ بحدتها بالرغم من الاتفاقات بين دول عربية وإسرائيل

روسيا: القضية الفلسطينية تحتفظ بحدتها بالرغم من الاتفاقات بين دول عربية وإسرائيل

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 178

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 178

الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان

الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان

مجدلاني: ادارة ترامب تستهدف القيادة الفلسطينية

مجدلاني: ادارة ترامب تستهدف القيادة الفلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (22) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (22) مواطناً من الضفة

الديمقراطية: عدم معاقبة إسرائيل عن جريمة صبرا وشتيلا شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

الديمقراطية: عدم معاقبة إسرائيل عن جريمة صبرا وشتيلا شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

عشراوي تُشارك في فعاليات &#34;أيام مناصرة فلسطين&#34;

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

منوعات

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

شاهد: فيديو نادر لـ&#34;هيفاء وهبي&#34; في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: فيديو نادر لـ"هيفاء وهبي" في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ&#34;ميرهان حسين&#34; في عيد ميلاد صديقتها

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ"ميرهان حسين" في عيد ميلاد صديقتها

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

أبيض وأسود... أول ظهور لـ&#34;رضوى الشربيني&#34; بعد أزمتها الأخيرة

أبيض وأسود... أول ظهور لـ"رضوى الشربيني" بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

عربي

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة