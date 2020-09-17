سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، ياسر حسونة: إن قرار تخفيض تسعيرة بيع الكيلو وات للمولدات الكهربائية، جاء بعد دراسة أعدها مختصون من عدة وزارات لأسعار الوقود وتكلفة إنشاء هذه الشبكات وحساب تكلفة خزانات الوقود، وغيرها من النفقات، وبدل المخاطرة.



وأضاف حسونة، وفق إذاعة (القدس): "بعض أصحاب المولودات أبلغونا بموافقتهم على التسعيرة الجديدة والعمل بها، وعلى أصحاب المولدات الانصياع للتسعيرة الجديدة، وهناك إجراءات حكومية صارمة ضد المخالفين".



وتابع: "وجدنا أن تكلفة 2.5 شيكل للكيلو وات يحقق الربح لأصحاب المولدات، وكذلك رضا المستهلك، وتحركنا بعد ورود شكاوي من معظم المواطنين حول ضرورة مراعاة أوضاعهم الاقتصادية، في ظل ارتفاع سعر الكيلو وات للمولدات الكهربائية".



وتابع حسونة: "لدينا مهندسون مختصون، ولا نرى أي ضرورة لإشراك أصحاب المولدات لأنهم غير مختصين وأغلبهم من الفنيين، وأشركنا بعض الجهات المستقلة ومهندسين مختصين وجامعيين في الدراسة، واقترحوا تكلفة أقل من 2.5 شيكل للكيلو الواحد".



وأكمل: "غالبية أصحاب المولدات ومن خلال سعر الـ 4 شواكل استعادوا تكلفة المولدات الكهربائية ورؤوس أموالهم، وبعد تحديد التكلفة الجديدة نسبة الربح لدى أصحاب المولدات ستبلغ 70%، وهناك بعض أصحاب المولدات، قرروا سابقاً تخفيض سعر الكيلو لـ 3 شواكل في بعض المحافظات".

رام الله - دنيا الوطن