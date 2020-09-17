مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم



ولفتت إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، خلال جولاتهم التي تمت تحت حماية قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي سياق متصل، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة قبة الصخرة، بزعم اشتباهها بوجود طائرة "تصوير بدون طيار" فوق المسجد الأقصى.



وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.



وفي تقرير دوري يصدر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كما ضاعف انتهاكاته بحق المقدسات واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.



وحسب التقرير، فقد ارتكبت قوات الاحتلال ومستوطنوه (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1599) مستوطناً.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، عقب دعوات "جماعات الهيكل" لتكثيف الاقتحامات عشية عيد رأس السنة العبرية.وأفادت مصادر محلية، أن مجموعات استيطانية، اقتحمت المسجد الأقصى، وزادت الأعداد في الاقتحامات اليوم عن 100مستوطن.وأشارت المصادر إلى أن هذه الاقتحامات، جاءت عشية عيد رأس السنة العبرية، والتي سبق وأن حشدت لها "جماعات الهيكل" المتطرفة منذ أيام.