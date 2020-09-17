السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن سلطنة عُمان هي الدولة الجديدة التي ستنضم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والتي جرى وتم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين في وقت سابق.





وأوضحت الصحيفة، أن سلطنة عُمان، ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأن السلطنة أرسلت ممثلًا عنها إلى حفل التوقيع، الذي جرى في حديقة البيت الأبيض.



وأشارت الصحيفة، إلى أن السعودية، ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات الأميركية؛ لتقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك حالة من التفاؤل في الأوساط السياسية في إسرائيل بشأن السعودية.





ولفتت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد قلق بشأن انضمام السعودية، لكن السؤال الدائر، هو متى سيحدث ذلك؟ لافتةً إلى أن هناك اتصالات تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب، حول إمكانية تطبيع العلاقات.

رام الله - دنيا الوطن