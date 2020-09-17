هل يُخفف الحصار عن قطاع غزة حال إتمام أي صفقة تبادل للأسرى؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
وصل نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، وتباحث مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول قضية صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، في محاولة منه لإحداث اختراق في هذا الملف.
وقد سبق ملادينوف، أن جاء الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، وأيضاً تباحث مع قيادة حماس على رأسها يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي للحركة، أيضاً للحدث عن صفقة تبادل أسرى.
وبالتالي، فإن الأمم المتحدة، ومصر، تبذلان جهوداً مكثفة لإنجاح الصفقة، رغم المعيقات والعقبات الموجودة، فهل إذا ما تمت الصفقة فعلاً، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة؟
أكد إياد القرا، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن أحد الشروط التي تحدث بها الاحتلال الإسرائيلي، أن الحل الدائم لمشكلة قطاع غزة، المتعلق بالممر المائي، مرتبط بالجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو بالتالي يستخدم ذلك كأداة ضغط على حركة (حماس)، للإفصاح عن مصيرهم.
وأوضح القرا، أنه من الوارد إتمام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون على مراحل، لافتاً إلى أنها ستساهم في تحسين الوضع في قطاع غزة.
من جانبه، أكد هاني حبيب، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن إتمام صفقة تبادل أسرى، وفقاً للاشتراطات الفلسطينية غير ممكنة، على ضوء الوضع الداخلي الإسرائيلي، مما لا يمكن لحكومة الاحتلال، الاستجابة لهذه الاشتراطات.
وأشار حبيب، إلى أن هناك جهداً من ملادينوف، يتقاطع مع الوفد الأمني المصري في هذا الصدد، ولكن قد تتم صفقة التبادل بصورة جزئية، وذلك بالإفراج عن كبار السن والمرضى والأطفال، مقابل بعض المعلومات عن حالة الأسرى الإسرائيليين.
وقال: "في حال إتمام الصفقة، وهو أمر مستبعد، فإن هناك شروطاً جديدة، مما يجعل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية مختلفة عما عليها الآن، خصوصاً في ظل الاشتراطات الإسرائيلية بالإبقاء على حالة الهدوء مقابل الهدوء".
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم ابراش، المحلل الساسي لـ"دنيا الوطن"، أنه في كل حوارات التهدئة التي جرت بعد كل تصعيد، كانت إسرائيل تطالب بإطلاق سراح ما لها من جثث لجنودها.
وأشار إلى أن هذا مطلب إسرائيلي موجود، وبعد التصعيد الأخير، فإن إسرائيل أعادت هذا الطلب، ومن هنا زيارة الوفد الأمني المصري، جاءت في هذا السياق، ولما له علاقة بهذه الصفقة.
وقال أبراش: "الأمم المتحدة، دخلت على الخط فيما يتعلق بإتمام صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي، وقد يتم إحداث اختراق في هذا الملف ضمن شروط محددة".
وأضاف: "إذا ما رأت إسرائيل أن إحداث الصفقة، قد تساعدها في تعزيز الصورة التي استطاع نتنياهو ترويجها بعد التطبيع، بأن إسرائيل تريد السلام، فإنه هذه الصفقة، يمكن أن تُهدئ الوضع في قطاع غزة.
وصل نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، وتباحث مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول قضية صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، في محاولة منه لإحداث اختراق في هذا الملف.
وقد سبق ملادينوف، أن جاء الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، وأيضاً تباحث مع قيادة حماس على رأسها يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي للحركة، أيضاً للحدث عن صفقة تبادل أسرى.
وبالتالي، فإن الأمم المتحدة، ومصر، تبذلان جهوداً مكثفة لإنجاح الصفقة، رغم المعيقات والعقبات الموجودة، فهل إذا ما تمت الصفقة فعلاً، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة؟
أكد إياد القرا، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن أحد الشروط التي تحدث بها الاحتلال الإسرائيلي، أن الحل الدائم لمشكلة قطاع غزة، المتعلق بالممر المائي، مرتبط بالجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو بالتالي يستخدم ذلك كأداة ضغط على حركة (حماس)، للإفصاح عن مصيرهم.
وأوضح القرا، أنه من الوارد إتمام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون على مراحل، لافتاً إلى أنها ستساهم في تحسين الوضع في قطاع غزة.
من جانبه، أكد هاني حبيب، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن إتمام صفقة تبادل أسرى، وفقاً للاشتراطات الفلسطينية غير ممكنة، على ضوء الوضع الداخلي الإسرائيلي، مما لا يمكن لحكومة الاحتلال، الاستجابة لهذه الاشتراطات.
وأشار حبيب، إلى أن هناك جهداً من ملادينوف، يتقاطع مع الوفد الأمني المصري في هذا الصدد، ولكن قد تتم صفقة التبادل بصورة جزئية، وذلك بالإفراج عن كبار السن والمرضى والأطفال، مقابل بعض المعلومات عن حالة الأسرى الإسرائيليين.
وقال: "في حال إتمام الصفقة، وهو أمر مستبعد، فإن هناك شروطاً جديدة، مما يجعل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية مختلفة عما عليها الآن، خصوصاً في ظل الاشتراطات الإسرائيلية بالإبقاء على حالة الهدوء مقابل الهدوء".
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم ابراش، المحلل الساسي لـ"دنيا الوطن"، أنه في كل حوارات التهدئة التي جرت بعد كل تصعيد، كانت إسرائيل تطالب بإطلاق سراح ما لها من جثث لجنودها.
وأشار إلى أن هذا مطلب إسرائيلي موجود، وبعد التصعيد الأخير، فإن إسرائيل أعادت هذا الطلب، ومن هنا زيارة الوفد الأمني المصري، جاءت في هذا السياق، ولما له علاقة بهذه الصفقة.
وقال أبراش: "الأمم المتحدة، دخلت على الخط فيما يتعلق بإتمام صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي، وقد يتم إحداث اختراق في هذا الملف ضمن شروط محددة".
وأضاف: "إذا ما رأت إسرائيل أن إحداث الصفقة، قد تساعدها في تعزيز الصورة التي استطاع نتنياهو ترويجها بعد التطبيع، بأن إسرائيل تريد السلام، فإنه هذه الصفقة، يمكن أن تُهدئ الوضع في قطاع غزة.
التعليقات