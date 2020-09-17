قيادي بحماس: الفلسطينيون يُعولون على وجود الحركة في القيادة الموحدة



وأضاف الحاج، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "يجب أن تصدر السلطة الفلسطينية، ما يؤكد أن حماس حركة غير محظورة، وأن أبناءها غير ملاحقين".



وتابع الحاج: "حالة المواجهة والحراك الشعبي، يرعب الاحتلال ويفقده الأمن، ويوقف الهرولة نحو التطبيع، ويمنع دولاً أخرى من أن تحذو حذو الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع المحتل.



وقال الحاج: "لا بد أن تبقى الراية مرفوعة لأن هناك شعباً لم ينل حقوقه وحريته واستقلاله، ولا بد أن نعيد شحذ همم الشعوب العربية والإسلامية بقضية فلسطين، وأن أرضها ليست كأي أرض".



وأشار الحاج، إلى أهمية التدرج في العمل، واستعادة الثقة لبناء مسيرة ونهضة جديدة لأن الحراك الشعبي يحتاج إلى عمل تراكمي.



ووصف القيادي الحاج اجتماع الأمناء العامين، بحدث تاريخي ومهم، انتظره الشعب طويلاً منذ سنوات، وله قيمة وأهمية لأنه جمع بين أنباء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على كلمة واحدة، تحت شعار الوحدة الوطنية والعلم الفلسطيني.



وأكد الحاج أن اجتماع الأمناء محطة مهمة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها، وإجراء انتخابات لمجلس وطني، يمثل الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده.



ونوه إلى أن اللقاء، سيكون له ما بعده، كما حدث في بيان القيادة الموحدة، الذي أوصل رسالة بأن أحداً لا يستطيع أن يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الناس جاهزة للمطالبة بحقوقها وانتزاع حريتها، وأنها تعول على وجود حركة حماس في القيادة الموحدة.



وقال الحاج: إن "الطريقة المثلى لمواجهة التطبيع هي الوحدة الوطنية، واستعادة شرعية النظام السياسي، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وإعادة حقوق الموظفين؛ لتقوية الموقف الفلسطيني أمام العرب والمطبعين"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، إنه يجب أن يطبق ما يتم الاتفاق عليه فلسطينياً على الأرض، ويجب أن يشعر المواطنون، وخاصة أبناء الحركة الإسلامية بحقهم في العمل بالضفة.