عاجل

  • سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

  • رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الفلسطينيون يُعولون على وجود الحركة في القيادة الموحدة

قيادي بحماس: الفلسطينيون يُعولون على وجود الحركة في القيادة الموحدة
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، إنه يجب أن يطبق ما يتم الاتفاق عليه فلسطينياً على الأرض، ويجب أن يشعر المواطنون، وخاصة أبناء الحركة الإسلامية بحقهم في العمل بالضفة.

وأضاف الحاج، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "يجب أن تصدر السلطة الفلسطينية، ما يؤكد أن حماس حركة غير محظورة، وأن أبناءها غير ملاحقين".

وتابع الحاج: "حالة المواجهة والحراك الشعبي، يرعب الاحتلال ويفقده الأمن، ويوقف الهرولة نحو التطبيع، ويمنع دولاً أخرى من أن تحذو حذو الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع المحتل.

وقال الحاج: "لا بد أن تبقى الراية مرفوعة لأن هناك شعباً لم ينل حقوقه وحريته واستقلاله، ولا بد أن نعيد شحذ همم الشعوب العربية والإسلامية بقضية فلسطين، وأن أرضها ليست كأي أرض".

وأشار الحاج، إلى أهمية التدرج في العمل، واستعادة الثقة لبناء مسيرة ونهضة جديدة لأن الحراك الشعبي يحتاج إلى عمل تراكمي.

ووصف القيادي الحاج اجتماع الأمناء العامين، بحدث تاريخي ومهم، انتظره الشعب طويلاً منذ سنوات، وله قيمة وأهمية لأنه جمع بين أنباء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على كلمة واحدة، تحت شعار الوحدة الوطنية والعلم الفلسطيني.

وأكد الحاج أن اجتماع الأمناء محطة مهمة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها، وإجراء انتخابات لمجلس وطني، يمثل الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده.

ونوه إلى أن اللقاء، سيكون له ما بعده، كما حدث في بيان القيادة الموحدة، الذي أوصل رسالة بأن أحداً لا يستطيع أن يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الناس جاهزة للمطالبة بحقوقها وانتزاع حريتها، وأنها تعول على وجود حركة حماس في القيادة الموحدة.

وقال الحاج: إن "الطريقة المثلى لمواجهة التطبيع هي الوحدة الوطنية، واستعادة شرعية النظام السياسي، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وإعادة حقوق الموظفين؛ لتقوية الموقف الفلسطيني أمام العرب والمطبعين"، وفق تعبيره. 

أخبار ذات صلة

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

هل يُخفف الحصار عن قطاع غزة حال إتمام أي صفقة تبادل للأسرى؟

هل يُخفف الحصار عن قطاع غزة حال إتمام أي صفقة تبادل للأسرى؟

عشراوي تُشارك في فعاليات &#34;أيام مناصرة فلسطين&#34;

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن &#34;مجدو&#34;

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن "مجدو"

شاهد الخريطة الوبائة.. غزة تُسجل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد الخريطة الوبائة.. غزة تُسجل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

عشراوي تُشارك في فعاليات &#34;أيام مناصرة فلسطين&#34;

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن &#34;مجدو&#34;

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن "مجدو"

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

شاهد: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب رام الله

شاهد: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب رام الله

منوعات

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

تأجيل أولى جلسات إستئناف الحكم على حبس محمد رمضان

تأجيل أولى جلسات إستئناف الحكم على حبس محمد رمضان

بعد نشر فيديوهات إبنتهما.. حبس أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحقيقات

بعد نشر فيديوهات إبنتهما.. حبس أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحقيقات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

عربي

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يُثبت جفاف النيل سبع سنوات

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يُثبت جفاف النيل سبع سنوات