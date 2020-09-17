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شؤون فلسطينية

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
شاركت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، في فعاليات" أيام مناصرة فلسطين" التي تنظمها مؤسسة (مسلمون أمريكيون- AMP) من أجل فلسطين، ‪وذلك عبر تقنية (زووم).

وتحدثت عشراوي في الجلسة العامة، التي كانت تحت عنوان "وقف تمويل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وإعادة تمويل الاحتياجات الفلسطينية" وذلك إلى جانب كل من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بيتي ماكولوم، ديبي دينغل، جودي تشو، رشيدة طليب، آندري كارسون، دونالد باين جونيور، وقدمت شرحاً مفصلاً حول التحديات الكبيرة، التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة.

وثمنت في بداية عرضها عمل مؤسسة (AMP) ونشاطاتها وفعالياتها الداعمة والمناصرة للحقوق الفلسطينية في ظل التشويه المتعمد الذي تتعرض له الرواية والهوية والتاريخ الفلسطيني بالتزامن مع انتشار الفكر العنصري والاصولي المتطرف.

واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض بالتزامن مع تفشي وباء (كورونا) وما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على الضم والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والمقدرات وهدم المنازل والحصار والقصف والترويع والقتل والتجويع، وقالت في هذا السياق: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية قائم على أرض الواقع، ويتمدد بشكل متسارع".

ولفتت إلى غياب نظام المحاسبة والمساءلة، وتجاهل وتهميش القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية في حين تتمتع دولة الاحتلال بالحماية والدعم والغطاء الامريكي مقابل الصمت الدولي تجاه جرائمها.

كما وتطرقت عشراوي إلى سياسات الادارة الامريكية واجراءاتها المناهضة لحقوق الفلسطينيين، وأضافت:" ان ما يسمى بخطة السلام الامريكية تنتهك بشكل صريح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، فهي تمنح إسرائيل سيطرة كاملة على الأرض بينما تعطي الفلسطينيين "بانتوستنات" معزولة ومجزأة تحت ما يسمى دولة فلسطينية".

وأشارت الى حفل توقيع ما يسمى اتفاقية السلام بين اسرائيل والامارات والبحرين، وأكدت على ان هدف هذه الاتفاقية هو اعادة موضعة اسرائيل باعتبارها لاعباً اساسياً في المنطقة، وتشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، ومنح اسرائيل أفضليات واعتبارات على حساب الدول العربية وشعوبها وبالتحديد على حساب الحل العادل للقضية الفلسطينية، إضافة إلى تجيير المنطقة برمتها لصالح أهداف ترامب ونتنياهو الانتخابية.

وأكدت في ختام عرضها على أهمية إعادة وضع فلسطين على الأجندات الإنسانية والتقدمية في ظل تنامي الحركات التقدمية المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني لدى الرأي العام الأمريكي كما تدل على ذلك الإحصائيات، وشددت على أن شعبنا صامد وثابت على أرضه، وسيواصل نضاله حتى إحقاق حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

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