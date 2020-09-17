وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية



جاء ذلك، خلال لقائه وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، بحضور وكيل الوزارة، د. توفيق البديري، للتحضير لورشة العمل للمؤسسات النسوية، التي سيتم عقدها في الأيام المقبلة من أجل مناقشة التعديلات على قانون الانتخابات المحلية، ومشاركة النساء في الانتخابات المقبلة.





وأشار إلى أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة، التي تساهم في تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية، التي تعطي الفرصة للمرأة، ولعضوات الهيئات المحلية، بالقيام بمسؤولياتهن كاملة.





بدورها، أكدت حمد على أن مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية/ التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، وهذا ينعكس على دورها الانتخابي في الهيئات المحلية، ودروها الفاعل في خدمة مجتمعها، بالإضافة إلى الإنجاز الذي تحقق بمشاركة مئات العضوات الناشطات في الهيئات المحلية، واللواتي يشكلن نموذجاً حقيقياً للمرأة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح على حرص ومساعي الوزارة، لتحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل في أعمال مجالس الهيئات المحلية ومسؤولياتها.