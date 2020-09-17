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دولي

مقترح إسرائيلي لإنشاء خط نقل نفط بين السعودية والخليج لأوروبا

مقترح إسرائيلي لإنشاء خط نقل نفط بين السعودية والخليج لأوروبا
خط الأنابيب
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (غلوبز) الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية، تعد مقترحاً للإمارات؛ لتعزيز إنشاء خط لنقل النفط والغاز من السعودية والخليج إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن ذلك باستخدام البنية التحتية لشركة خط أنابيب إيلات عسقلان، مضيفاً: "يتضمن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والإمارات، إشارة ضمنية إلى المشروع".

وتابع الموقع: "اجتماعات عقدت مؤخراً في إسرائيل حول المشروع والتقديرات تشير إلى أنه سيدر مئات ملايين الشواكل على إسرائيل.

وفي سياق ذي صلة، كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي "أوفير أكونيس"، لصحيفة "الأيام" البحرينية، عن مباحثات مرتقبة بين مسؤولين بحرينيين ونظرائهم الإسرائيليين، وذلك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال: "نحن متحمسون جدًا لإعلان السلام مع الجانب البحريني، الذي سيحقق في بداية مراحله تبادل تجاري تصل قيمته إلى ملايين الدولارات".

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