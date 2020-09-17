شاهد الخريطة الوبائة.. غزة تُسجل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



واستطردت: "نهيب بكافة الأسر الاهتمام الشديد بتحصين كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة، ولازلنا في مرحلة الاستجابة لاستمرار جهود التقصي، بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط الصحية".

غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1372 عينة.وأوضحت الوزارة، وفق تقريرها اليومي، أن قطاع غزة سجل تعافي 64 حالة جديدة من مصابي الفيروس، متابعةً: "اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2176 اصابة".وأضافت الوزارة: "الحالات النشطة حالياً 1740 حالة، والمتعافين 420 حالة، والوفيات 16 حالة، كما أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتؤكد أن منحى تسجيل الإصابات مقلق وخطير".وأكدت الوزارة، أن نجاح جهود احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالضوابط الصحية، وأن التراخي والاستهتار، تظهر آثاره في أعداد إصابات كل منطقة، ونقل العدوى داخل الأسرة، مما تسبب في مضاعفات خطيرة، وصلت للوفاة.وتابعت: "نقدر التزام شريحة من المواطنين بالضوابط الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، وهم جزء من كسر حلقات التفشي، وندعو كافة المواطنين إلى عدم إلقاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية إلحاق الأذى، ونقل العدوى للأطفال والمجتمع".