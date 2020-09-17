عاجل

  • سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

  • رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

شؤون فلسطينية

شاهد الخريطة الوبائة.. غزة تُسجل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد الخريطة الوبائة.. غزة تُسجل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل (76) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1372 عينة.

وأوضحت الوزارة، وفق تقريرها اليومي، أن قطاع غزة سجل تعافي 64 حالة جديدة من مصابي الفيروس، متابعةً: "اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2176 اصابة". 

وأضافت الوزارة: "الحالات النشطة حالياً 1740 حالة، والمتعافين 420 حالة، والوفيات 16 حالة، كما أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتؤكد أن منحى تسجيل الإصابات مقلق وخطير".

وأكدت الوزارة، أن نجاح جهود احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالضوابط الصحية، وأن التراخي والاستهتار، تظهر آثاره في أعداد إصابات كل منطقة، ونقل العدوى داخل الأسرة، مما تسبب في مضاعفات خطيرة، وصلت للوفاة.

وتابعت: "نقدر التزام شريحة من المواطنين بالضوابط الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، وهم جزء من كسر حلقات التفشي، وندعو كافة المواطنين إلى عدم إلقاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية إلحاق الأذى، ونقل العدوى للأطفال والمجتمع".

واستطردت: "نهيب بكافة الأسر الاهتمام الشديد بتحصين كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة، ولازلنا في مرحلة الاستجابة لاستمرار جهود التقصي، بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط الصحية".

أخبار ذات صلة

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قرار وقف العمل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

سلطة الطاقة بغزة: إجراءات حكومية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

هل يُخفف الحصار عن قطاع غزة حال إتمام أي صفقة تبادل للأسرى؟

هل يُخفف الحصار عن قطاع غزة حال إتمام أي صفقة تبادل للأسرى؟

قيادي بحماس: الفلسطينيون يُعولون على وجود الحركة في القيادة الموحدة

قيادي بحماس: الفلسطينيون يُعولون على وجود الحركة في القيادة الموحدة

عشراوي تُشارك في فعاليات &#34;أيام مناصرة فلسطين&#34;

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن &#34;مجدو&#34;

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن "مجدو"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

مجموعات استيطانية تقتحم باحات الأقصى صباح اليوم

عشراوي تُشارك في فعاليات &#34;أيام مناصرة فلسطين&#34;

عشراوي تُشارك في فعاليات "أيام مناصرة فلسطين"

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

وزيرا الحكم المحلي والمرأة يبحثان تعزيز المشاركة الفاعلة بالانتخابات المحلية

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن &#34;مجدو&#34;

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسمي (5) و(6) في سجن "مجدو"

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

شاهد: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب رام الله

شاهد: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب رام الله

منوعات

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

تأجيل أولى جلسات إستئناف الحكم على حبس محمد رمضان

تأجيل أولى جلسات إستئناف الحكم على حبس محمد رمضان

بعد نشر فيديوهات إبنتهما.. حبس أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحقيقات

بعد نشر فيديوهات إبنتهما.. حبس أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحقيقات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

عربي

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يُثبت جفاف النيل سبع سنوات

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يُثبت جفاف النيل سبع سنوات