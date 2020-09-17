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شؤون فلسطينية

السفير الأمريكي بإسرائيل: نفكر بمحمد دحلان زعيماً للفلسطينيين

السفير الأمريكي بإسرائيل: نفكر بمحمد دحلان زعيماً للفلسطينيين
السفير الأمريكي في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريديمان، إن الإدارة الأمريكية، تفكر في القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، كزعيم للفلسطينيين، مؤكداً أن أمريكا ليس لديها مصلحة في هندسة القيادة الفلسطينية.

وأوضح فريدمان، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن العالم وصل إلى بداية نهاية الصراع العربي الإسرائيلي، قائلاً: "لسنا بعيدين عن نهاية الصراع لأن العديد من الدول، ستنضم قريباً للتطبيع، وكسرنا الجليد، وصنعنا السلام مع دولتين مهمتين في المنطقة".

وأضاف فريدمان: "الفلسطينيون لا يحصلون على الخدمة الصحيحة من قياداتهم، والذين يعيشون بالضفة الغربية يريدون حياة أفضل، ويجب أن يكون واضحاً لهم أن هذا ممكن، لكن قيادتهم تتمسك بالشكاوى القديمة، التي لا اعتقد أنها ذات صلة".

وتابع: "يجب عليهم الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، وهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي، وبخصوص خطة الضم أومن أنها ستحدث، ولكن لدينا عقبات بسبب فيروس (كورونا) والصعوبات الدبلوماسية".

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