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الرزاز: الأردن يسعى دائماً لوحدة الصف العربي

الرزاز: الأردن يسعى دائماً لوحدة الصف العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن التعاطي الاستباقي مع بداية جائحة (كورونا) ساهم في تخفيض عدد الإصابات بالأردن، مؤكدا أن التوجه للتعليم عن بُعد في المدارس لأسبوعين، جاء لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الرزاز، لإذاعة (jbc)، أن الأردن يسعى دائماً إلى وحدة الصف العربي، مشيراً إلى أن الملك عبد الله الثاني، يؤكد دائماً في جميع المحافل العربية والدولية، أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول عودة خدمة العلم، قال الرزاز: إن برنامج خدمة العلم الجديد، سيسهم في غرس القيم الوطنية، والانتماء للشباب الأردني.

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