الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم نجل القيادي الشهيد جمال سليم، وشهدت مناطق متفرقة مواجهات مع الشبان.



ففي نابلس، دهمت قوات الاحتلال المدينة من جهة دير شرف، واعتقلت الشاب مجاهد جمال سليم نجل القيادي في حركة (حماس) الشهيد جمال سليم، عقب دهم منزله في قرية بيت إيبا غربي نابلس.



وبدورها، قالت زوجته: "في ساعات متأخرة بعد منتصف الليلة الماضية، تم اعتقال زوجي مجاهد سليم، حيث تمت مداهمة المنزل بعدد كبير من جنود الاحتلال بعد كسر بابه".



وأضافت: "تفاجأنا باقتحامهم المنزل، والدخول علينا، وعلى أطفالنا النائمين، واعتقال زوجي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وفي كل من يشد على أيديهم، وردك الله لنا سالماً".



وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: أحمد فهد النتشة، ومنصور النتشة.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت: أحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وجهاد عماد

الطيطي.



وإلى الجنوب من الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، واعتقلت الشاب يونس اشريق النجار من منزله في البلدة.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واعتقلت الشقيقين الشابين محمد وأحمد زياد أبو خرج من منطقة حرش السعادة.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر دان، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد فاروق عابد، ومحمد أحمد صلاح، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.



وفي طوباس، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة طمون، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.



وفتشت قوات الاحتلال عدداً من المنازل عرف منها منزل المواطن أحمد فايق بني عودة، ومنزل المواطن عاطف زايد بني عودة.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت ليد شرق طولكرم، واعتقلت المواطن عماد محمود عبد الرحيم الريس (49 عاماً)، ونجله جعفر الريس (18 عاماً)، بعد مداهمة منزله.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم سرور من منزله في قرية نعلين غربي رام الله، فيما اقتحمت دوريات الاحتلال مخيم شعفاط ومدينة البيرة.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية، واعتقلت عدداً من الشبان بعد اقتحام وتفتيش منازلهم.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ نهاد عبيد، والشقيقين محمد غاصب عبيد، وأكرم غاصب عبيد.



وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.