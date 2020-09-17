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مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مازن غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور بتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، وعبر النظام المرئي، مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث بحث معه آخر التطورات في تنفيذ وتجهيز البرامج التطويرية لقطاع المياه.

وأكد غنيم في بداية اللقاء على الدور الاستراتيجي للبنك الدولي في تطوير قطاع المياه، من خلال المشاريع النوعية، التي يتم إعدادها وتنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتطرق الحضور إلى بحث التطور في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها و على رأسها برنامج محطة التحلية المركزية والأعمال المرافقة، وعلى وجه الخصوص المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة في الجنوب والوسط الممول بشكل مشترك من البنك الدولي والصندوق الكويتي بقيمة 117 مليون دولار.

ويشتمل على إنشاء الخط الناقل الجنوبي، وإعادة تأهيل شبكات المياه في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح وتطوير شبكة المياه الإضافية للوسط وخانيونس، بالإضافة إلى دعم المؤسسي لإدارة منظومة المياه بالجملة في المحافظات الجنوبية؛ لضمان استمرارية التشغيل والصيانة بشكلٍ مستدام.

وكما بحث غنيم وشانكار "مشروع نظام ادارة الصرف الصحي في قطاع غزة"، حيث تم حديثا توقيع الاتفاقية المالية مع المانح، ويتضمن المشروع تشغيل محطة المعالجة في شمال غزة خلال السنوات القادمة وتطوير عملية إدارتها بشكل كفؤ ومستدام.

وفي هذا الاطار، أكد الطرفان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة الخدمة على أفضل وجه واستمرار عملية التشغيل والصيانة لكافة مرافق المياه والصرف الصحي وتطويرها.

وإلى جانب ذلك تطرق الاجتماع إلى التقدم المحرز في عملية إعداد "البرنامج الوطني لتطوير مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين" وذلك في إطار تحسين كفاءة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
 نحو إنشاء مرافق مياه إقليمية.

وثمن غنيم دعم البنك الدولي لسلطة المياه في مرحلة التخطيط الاستراتيجي لتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في الضفة الغربية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لإعداد الخطط الشمولية وتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية الاستثمارية و اعداد التصاميم الخاصة بها، وذلك في إطار تطوير وتحسين كفاءة خدمة المياه المقدمة على مستوى الجملة في الضفة الغربية خاصة في ظل محدودية كميات المياه وشحها.

واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي يجري العمل على تنفيذها من قبل سلطة المياه في إطار تطوير قطاع المياه و بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي نهاية اللقاء، ثمن شانكار التوجهات والسياسات المتخذة من قبل رئيس سلطة المياه؛ لتطوير قطاع المياه، مؤكداً دعم البنك الدولي كشريك رئيسي لتطوير وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.

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