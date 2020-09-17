مدينة فلسطينية تُسجل ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

قالت عنان الأثيرة، نائب محافظ نابلس: إنه من المقرر عقد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ التابعة للمحافظة، اليوم الخميس، وذلك لبحث الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بالمدينة.





وأوضحت الأثيرة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن اللجنة ستطلع على كافة التقارير الصادرة عن اللجان الميدانية للمحافظة، وعليه سيكون هناك إجراءات، سيتم اتخاذها، وتعميم تغليظ العقوبات بحق المخالفين لاتباع الإجراءات الوقائية.



وبين أن عدد الإصابات في المحافظة وصل إلى 2188 إصابة منهم أكثر من ألف إصابة نشطة، وهذا بسبب عدم إتباع الإجراءات الوقائية.



ونوهت إلى أن الإصابات تتركز في التجمعات السكانية، وأكثرها في مخيمات عسكر وبلاطة والعين"، وأنها تأتي نتيجة التجمعات والأفراح بشكل رئيسي.

رام الله - دنيا الوطن