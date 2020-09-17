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تركيا تكشف عن مباحثات مع مصر على المستوى الاستخباراتي

تركيا تكشف عن مباحثات مع مصر على المستوى الاستخباراتي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه لا توجد محادثات مع مصر حالياً، مشيراً إلى وجود مباحثات فقط على المستوى الاستخباراتي.

وأوضح أوغلو، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وأضاف: "لقد احترمت مصر حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

وعن العلاقات مع مصر قال: "لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى الاستخبارات"، 

وبخصوص آخر التطورات المتعلقة بشرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو إن الآونة الأخيرة، شهدت رسائل معتدلة من اليونان
 بخصوص موضوع شرق المتوسط، مشددًا في الوقت ذاته على أن أثينا لم تكف بعد عن سياساتها المتطرفة.

وأضاف: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، جاءت رسائل معتدلة من رئيس وزراء اليونان، وبدأت هذه الرسائل الإيجابية تظهر بعد عودة السفينة أوروتش رئيس لسواحل مدينة أنطاليا للصيانة".

وأردف الوزير قائلاً: "لكنهم (اليونانيون) واصلوا بعد ذلك سياساتهم المتطرفة قائلين: لكننا نريد المزيد".

وأشار إلى أن البلدين (تركيا واليونان) بينهما سلة من المشاكل، وليست مشكلة واحدة، مشدداً على أن هذا ما ينبغي مراعاته خلال المباحثات بين الطرفين.

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