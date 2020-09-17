تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

غداة توقيع الإمارات والبحرين، معاهدتي السلام مع إسرائيل، في واشنطن، بدأت تحركات مكثفة لترجمة ما تم التوصل إليه إلى واقع، وضمنها ربط الموانئ بين الإمارات وإسرائيل.



وحسب صحيفة (الشرق الأوسط)، فإن شركة موانئ دبي العالمية، تبحث إنشاء خط مباشر بين ميناء إيلات في إسرائيل، وميناء جبل علي في مدينة دبي على ساحل الخليج العربي، وقالت الشركة الإماراتية، إنها وقعت مذكرات تفاهم مع شركة دوفرتاوار الإسرائيلية، لتقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين البلدين.



وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: إن ميناءي أسدود وحيفا الإسرائيليين لهما موقع ممتاز، وإن شركته تدرس الوجود هناك، إذا سنحت الفرصة.



من جانب آخر، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك لئومي الإسرائيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.



إلى ذلك، وصف المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الإماراتي، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بالخطوة التاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.