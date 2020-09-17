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شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة

شاهد: حريق هائل في مكة المكرمة
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رام الله - دنيا الوطن
أفادت إمارة منطقة مكة، باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما تباشر قوات الدفاع المدني مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر (تويتر)، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل "عمد" بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

وأضاف الحساب، أن فرق الدفاع المدنى، تعمل على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، فيما لم تُشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.

 

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