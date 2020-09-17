شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة جنين.

وذكر نادي الأسير،  أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الشقيقين الشابين محمد واحمد زياد ابو خرج من منطقة حرش السعادة.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر دان، واعتقلت الاسيرين المحررين محمد فاروق عابد، ومحمد أحمد صلاح، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

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