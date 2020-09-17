شاهد: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب رام الله



وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت القرية وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن إسماعيل عنقاوي وسوته بالأرض، بدعوى البناء دون ترخيص.



فيما منعت قوات الاحتلال أصحاب المنزل من الوصول إليه وطردتهم من المكان.



وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في القرية قبل ثلاثة شهور، بعد أن كانت هددت بهدم منازل أخرى بدعوى البناء دون ترخيص.



رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء بقرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.