جيش الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من محافظة الخليل.
وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت: احمد فهد النتشة، ومنصور النتشة، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت: احمد عبد الرحمن ابو سل، ومحمد خالد ابو سل، وجهاد عماد الطيطي، ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت يونس اشريق النجار.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من محافظة الخليل.
وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت: احمد فهد النتشة، ومنصور النتشة، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت: احمد عبد الرحمن ابو سل، ومحمد خالد ابو سل، وجهاد عماد الطيطي، ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت يونس اشريق النجار.
التعليقات