جيش الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من محافظة الخليل.



وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت: احمد فهد النتشة، ومنصور النتشة، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت: احمد عبد الرحمن ابو سل، ومحمد خالد ابو سل، وجهاد عماد الطيطي، ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت يونس اشريق النجار.