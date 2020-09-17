دولي

الأمم المتحدة: فيروس (كورونا) يخرج عن السيطرة

الأمم المتحدة: فيروس (كورونا) يخرج عن السيطرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تفشي جائحة "كورونا" بات يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إن "جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا"، مشيرا إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفيروس، واصفا الوباء بأنه "تهديد رقم 1" للأمن العالمي. 

وبخصوص اللقاحات المضادة للفيروس، قال غوتيريش إن الكثيرين يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع، لقاح للناس".

ودعا المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

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