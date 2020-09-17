الحكومة الفلسطينية: الكمامة هي الدواء الوحيد الذي ثبت جدواه ضد فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الدواء الوحيد الذي ثبت جدواه ضد فيروس (كورونا) في ظل عدم اكتشاف لقاح للفيروس هي الكمامة.





وأضاف ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن المطلوب الالتزام بقرارات وزارة الصحة والعمل على التباعد الاجتماعي، متابعاً: "قد نلجأ للإغلاق الشامل في بعض المناطق التي تسجل ارتفاعاً بإصابات فيروس كورونا".





وتابع: "لا أحد يريد أن يذهب للإغلاق الشامل لما فيه من أضرار اقتصادية واجتماعية، وبحثنا في لجنة الطوارئ التي يترأسها رئيس الوزراء محمد اشتية كل الاحتمالات الممكنة".





رام الله - دنيا الوطن