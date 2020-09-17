مجدلاني: التطبيع مع دول هامشية لن يغير جوهر الصراع مع إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن السلطة الفلسطينية تتوقع من ترامب إلغاء القيادة واستهداف الرئيس محمود عباس على غرار ما حدث للرئيس الراحل ياسر عرفات.



وأوضح مجدلاني، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن التطبيع مع دول هامشية لن يغير جوهر الصراع في المنطقة ولن يحقق السلام، متابعاً: "الموقف الدولي لم يتغير ولم يتأثر تجاه القضية الفلسطينية".



وأضاف: "من المهم البقاء والحفاظ على الوجود الفلسطيني بجامعة الدول العربية، وسنعطل ما لا نريده في جامعة الدول العربية، والشعوب العربية ما زالت بخير ويقظة والضغوط الأمريكية طالت النخبة السياسية فقط"، مشيراً إلى أن النظام العربي انتقل إلى مربع المشاركة في المشروع الأمريكي المسمى "صفقة القرن".



رام الله - دنيا الوطن